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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 12:42:44م
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  عربي ودولي
12 قتيلاً في معارك شرق الكونغو الديموقراطية
[06/يوليو/2017] كينشاسا – سبأ :

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديموقراطية أمس الأربعاء، عن سقوط 12 قتيلاً في معارك دارت بين قواته وميليشيا محلية في ولاية كيفو الجنوبية شرق البلاد.

وقال الكابتن ديودونيه كاسيريكا مساعد المتحدث باسم الجيش في المنطقة، إن الحصيلة المؤقتة للمعارك بين الماي ماي ياكوتومبا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية هي 12 قتيلاً هم عسكريان من الجيش وتسعة من الماي ماي ومدني قتل برصاصة طائشة.

وأضاف أن جنودنا يتقدمون نحو الجيب الأخير، منطقة ميسي. العدو انسحب إلى الهضاب المشرفة على هذه المحلة الغنية بالمعادن.

وأكد أن المعارك أسفرت أيضًا عن “اعتقال أربعة من الماي ماي ومصادرة خمس قطع أسلحة ثقيلة”. ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية ولا سيما ولايتا كيفو الشمالية والجنوبية اضطرابات وأعمال عنف منذ أكثر من 20 عامًا تغذيها خلافات أتنية وعقارية.
سبأ
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