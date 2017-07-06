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ضبط 33 كرتوناً من المبيدات الزراعية المحظورة بأمانة العاصمة
[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة 33 كرتوناً من المبيدات الزراعية المحظور دخولها إلى اليمن.
ونقل مركز الإعلام الأمني أنه تم ضبط المبيدات على متن شاحنة نوع ميتسوبيشي مغطاة ببعض البطانيات بغرض إخفاءها.
وأكد أنه تم إحالة سائق الشاحنة مع المضبوطات للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية .. مهيباً بالمواطنين عدم إستخدام المبيدات المحظورة بسبب أضرارها على صحة الإنسان وتأثيرها على الأراضي الزراعية وإنتاجها من المحاصيل.
سبأ