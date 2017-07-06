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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 12:42:44م
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إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
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  محلي
ضبط 33 كرتوناً من المبيدات الزراعية المحظورة بأمانة العاصمة
[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة 33 كرتوناً من المبيدات الزراعية المحظور دخولها إلى اليمن.

ونقل مركز الإعلام الأمني أنه تم ضبط المبيدات على متن شاحنة نوع ميتسوبيشي مغطاة ببعض البطانيات بغرض إخفاءها.

وأكد أنه تم إحالة سائق الشاحنة مع المضبوطات للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية .. مهيباً بالمواطنين عدم إستخدام المبيدات المحظورة بسبب أضرارها على صحة الإنسان وتأثيرها على الأراضي الزراعية وإنتاجها من المحاصيل.
سبأ
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