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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 12:42:44م
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إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
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  عربي ودولي
تيلرسون: مستعدون للعمل مع روسيا على إقامة مناطق حظر جوي بسوريا
[06/يوليو/2017] واشنطن – سبأ:

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الليلة الماضية أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا من أجل إنشاء “آليات مشتركة” في سوريا على اقامة مناطق حظر جوي، وذلك قبيل القمة الأميركية الروسية المقررة الجمعة.

وقال تيلرسون في بيان إن “الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف إمكانية العمل مع روسيا على إقامة آليات مشتركة تضمن الاستقرار بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “إذا عمل بلدانا سويا على إرساء الاستقرار على الأرض فإن هذا الأمر سيرسي دعائم للتقدم نحو اتفاق على المستقبل السياسي لسوريا”.

ويأتي البيان بعيد تحقيق قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن تقدما داخل المدينة القديمة في الرقة حيث تخوض معارك عنيفة ضد عصابة داعش الإرهابية في معقلها الأساسي في سوريا.

وشدد تيلرسون في بيانه على أن “داعش أصيب بجروح بالغة وقد يكون على شفير الهزيمة الكاملة إذا ما ركزت كل الأطراف على تحقيق هذا الهدف”، مضيفا انه “من أجل تحقيق هذا الهدف يجب على المجتمع الدولي ولا سيما روسيا إزالة العوائق التي تحول دون إلحاق الهزيمة به”.

كما أكد تيلرسون أن روسيا ملزمة بمنع استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية.
سبأ
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