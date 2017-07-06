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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 12:42:44م
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ثلاثة قتلى على يد مسلح مجهول بولاية مين الاميركية 
[06/يوليو/2017] واشنطن – سبأ:

قتل ثلاثة أشخاص برصاص مجهول أطلق النار في ولاية مين بشمال شرق الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فإن الحادث وقع في أحد شوارع مدينة ماديسون، حيث عثر رجال الأمن لدى وصولهم إلى مكان إطلاق النار، بعد تلقيهم إخطارا، على جثث ثلاثة أشخاص.

وكان الجاني وقتها قد اختفى لكنه عاد إلى مكان ارتكاب جريمته بعد وقت معين وأطلق الرصاص مجددا، ما أدى إلى إصابة شخص آخر بجروح.

وأطلق رجال الشرطة النار على المسلح وأردوه قتيل، وبدأت أجهزة الأمن التحقيق بالحادث، ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن هوية الجاني، كما أن دوافعه لا تزال مجهولة.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن الحادث الأخير لإطلاق النار هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في ولاية مين منذ العام 2015، عندما خلف اعتداء باستخدام الأسلحة النارية في مدينة أوكلاند ثلاثة قتلى وجريح.
سبأ
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