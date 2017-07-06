العدو السعودي ومرتزقته يتكبدون خسائر فادحة خلال الساعات الماضية [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن أبطال الجيش واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في منطقة يام بمديرية نهم نتج عنها تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد ، كما تم إفشال محاولة تسلل إلى مواقع الجيش واللجان بمحاذاة العقران بالمديرية.



وأضاف المصدر إن عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان باتجاه مواقع المرتزقة جنوب السلان بمديرية المصلوب في محافظة الجوف أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، مبيناً أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم في انفجار لغم أرضي في أحد المواقع بمديرية خب والشعف.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عمليتين نوعيتين للجيش واللجان على مواقع المرتزقة غرب وادي ربيعة والمشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب , منوهاً إلى أنه تم صد زحف واسع للمرتزقة مسنود بغطاء جوي مكثف باتجاه المخدرة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و تدمير ثلاث آليات لهم إحداها تحمل معدل 23.



وأشار المصدر إلى سيطرة الجيش واللجان على مواقع المرتزقة في مديرية حيفان بمحافظة تعز , لافتاً إلى أنه تم تدمير آلية لمرتزقة العدوان شرق المخا وقنص اثنين من المرتزقة في مدينة تعز.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال جبل نابضة بمديرية موزع و تبه الخزان في مديرية حيفان بتعز ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي.



وفقا للمصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقع القنبور، الطوال ، التبة الحمراء ، شبكة المصفق ، البيت الأبيض ، أم القطب الشرقية في جيزان محققة إصابات مباشرة.

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