مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي الأمريكي في استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن طيران العدوان شن غارة على جبل ظفار في مديرية بني مطر و 13 غارة على مديرية الحيمة الخارجية و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الظاهر و غارتين على وادي الإمارة بمديرية كتاف بمحافظة صعدة ، واستهدف العدوان بالرشاشات منازل المواطنين في منطقة عياش بمديرية منبه.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من ست غارات على منطقة البرح وخط ومفرق الوازعية بمحافظة تعز ، و عشر غارات على منطقة قاع الحقل بني سويد في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منزل أحد المواطنين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارتين على منطقتين في جيزان.

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