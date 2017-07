Deux raids contre Nihm [06/يوليو/2017]

SANA'A, 06 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre le district de Nihm.



Une source sécuritaire au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre le village de Sisian à l'Est de Mafraq Ghoulat Al-Hanachat, faisant de pertes parmi leurs biens et maisons.



