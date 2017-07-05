وزير الإعلام يهنئ قناتي المسيرة والساحات بحصولها على أربع جوائز [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



هنأ وزير الإعلام أحمد حامد، قناتي المسيرة والساحات على حصولهما على أربع جوائز في مهرجان إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية.



وأكد الوزير حامد أن تكريم القناتين بمهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يؤكد حضورهما الإعلامي المتميز في المحافل الإعلامية العربية والإسلامية، والمستوى المتقدم الذي وصلتا إليه وقدرتهما على المنافسة في مجال البرامج الحوارية والأفلام الوثائقية.



وأشاد بمستوى الأداء الإعلامي للقناتين في كشف جرائم ومخططات تحالف العدوان على اليمن ومواجهة الحملة الإعلامية لقنوات إعلام العدوان، بالرغم من إمكانياتهما المتواضعة مقارنة بما تمتلكه القنوات الفضائية الأخرى.



كما هنأ وزير الإعلام، مدير عام شبكة المسيرة إبراهيم الديلمي بمناسبة انتخابه نائباً للأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية.. مؤكدا أن انتخاب الديلمي نائبا للأمين العام يأتي نتيجة للنجاحات المتميزة لقناة المسيرة.



وأشار إلى أن النجاحات التي تحققها القنوات الوطنية في المهرجانات الدولية يعد إنجازا نوعيا يفخر به الجميع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وما تتعرض له هذه القنوات من استهداف وتشويش من قبل تحالف العدوان.



وعبر وزير الإعلام عن ثقته في استمرار المسيرة والساحات وغيرهما من القنوات الوطنية في بذل المزيد من الجهود وتحسين مستوى الأداء والحضور الإعلامي وتحقيق النجاحات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.



وقد فازت قناة المسيرة الفضائية بجائزة أفضل برنامج حواري "مع الحدث" وجائزة عن الفيلم الوثائقي " القتل بالجملة" من مهرجان اتحاد الإذعات والتلفزيونات الإسلامية، فيما فازت قناة الساحات الفضائية بجائزتين عن أفضل برنامجين "مع الخبر" و"وجهة نظر".

سبأ