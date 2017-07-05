الهلال الأحمر بالمحويت ينفذ يوم توعوي حول الكوليرا في بيت قطينة [05/يوليو/2017] المحويت - سبأ :



نظمت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المحويت يوم توعوي حول الكوليرا والإسهالات المائية وكيفية الوقاية منه.



وإستهدفت الأنشطة التثقيفية والجلسات التوعية التي نفذها 10 مثقف ومثقفة صحية من فريق التوعية والتثقيف الصحي بالجمعية، المواطنين في منطقة بيت قطينة بمديرية الطويلة.

وأشار رئيس جمعية الهلال بالمحويت مرشد العليي إلى اهمية التعريف بأسباب الإصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا وطرق الوقاية منها ..

مبينا أن الجمعية تنفذ جلسات توعوية وتثقيفية وتوزيع بروشورات وإقامة محاضرات إرشادية للمواطنين حول الكوليرا وأسبابه والدور المجتمعي المطلوب للحد من انتشاره.



فيما قدم أمين عام الجمعية سعد الحفاشي واعضاء وعضوات فريق التوعية في ثلاثة تجمعات بالمواطنين محاضرات تثقيفية حول مخاطر الإسهالات والكوليرا وسبل الوقاية منه.

وأشاروا إلى أهمية النظافة وتعقيم وحفظ المياه وطرق التعامل مع المصابين بالإسهالات المائية والكوليرا.



إلى ذلك اطلع فريق التوعية على ما يقدمه مركز معالجة الإسهالات بمنطقة بيت قطينة من خدمات للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بالكوليرا .. وقدم الفريق إرشادات توعوية للعاملين الصحيين والمرضى.



ووزع الفريق خلال الزيارة 20 حقيبة نظافة على العاملين في المركز وعدد من المرضى.

سبأ