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10 جرحى جراء غارات العدوان الهستيرية على الحيمة الخارجية
[05/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
قال مصدر طبي بمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء إن عشرة مواطنين أصيبوا بجروح بليغة جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي الهستيرية على المديرية.
وأكد مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد الأشول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة عشرة مواطنين بجروح بليغة إثر غارات طيران تحالف العدوان على وادي سهام بالمديرية.
وادان الدكتور الأشول إمعان طيران العدوان السعودي في استهداف المواطنين وممتلكاتهم .. داعيا الأمم المتحدة إلى وضع حد للعدوان.
وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 13 غارة على وادي سهام منذ الصباح.
سبأ