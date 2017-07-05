مكتب ثقافة إب ينظم حلقة نقاشية حول دور المؤسسات الثقافية في ترسيخ الوسطية [05/يوليو/2017] إب - سبأ :



نظم مكتب الثقافة بمحافظة إب اليوم حلقة نقاشية حول دور المؤسسات الثقافية والأدباء والفنانين لترسيخ قيم ومفاهيم الوسطية والإعتدال.



وركزت الحلقة النقاشية التي شارك فيها عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والفنانين على تعزيز السلوكيات التي تسهم في تعميق الولاء الوطني، وتغليب المصلحة العليا للوطن على كل المصالح والإنتماءات الحزبية والمناطقية التي تسعى دول العدوان من خلالها لتمزيق النسيج الإجتماعي.



وأشار وكيل المحافظة علي الزنم إلى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات الثقافية لتحصين المجتمع.. مبينا الممارسات التي يحاول العدوان من خلالها تحقيق أهدافه ومخططاته بما في ذلك نشر الفرقة والإنقسام بين أبناء البلد الواحد .



وكان المشاركون في الحلقة النقاشية قرأوا الفاتحة على روح فقيد الوطن المناضل محمد علي الربادي في الذكرى الـ 24 لرحيله .. منوهين بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية.

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