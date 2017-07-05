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لقاء بهيئة الموارد المائية لمواكبة الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا في خمس محافظات
[05/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للموارد المائية اليوم بصنعاء لقاء موسع ضم عدد من مدراء فروع الهيئة بالمحافظات، لتدارس مواكبة أعمال الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا في محافظات الحديدة، عمران، إب، المحويت وحجة.

وفي اللقاء حث وكيل وزارة المياه والبيئة عبد الغني المداني الجميع على تكاتف الجهود للقضاء على الكوليرا .

وأكد أهمية الجهود التي تنفذها الهيئة وفروعها وفرقها الميدانية للرقابة على مدى سلامة وجودة مياه الشرب .

وقال "إن إنتقال الكوليرا من محافظة إلى الأخرى وإنتشاره بهذه الطريقة له علاقة بالعدوان بشكل أو بآخر، ما يتطلب تسخير الجهود والإمكانيات لتفعيل الرقابة اليومية على مصادر ومنشآت المياه للتأكد من مدى إلتزامها بالشروط الصحية لضمان توفير مياه شرب نقية للمواطنين ".

وحث الوكيل المداني المشاركين في اللقاء على إستشعار المسؤلية الوطنية من خلال عملهم الميداني .. مؤكدا حرص وزارة المياه والبيئة على تقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف.

بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي علي قريعه أن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضيرات الجارية لمواكبة الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا في المحافظات الخمس.

وبين أن الأنشطة التي ستواكب الحملة التي تنفذها الهيئة بتمويل اليونيسيف تتضمن حملات ميدانية لفحص نوعية مصادر المياه ومراقبة جودتها والتي ستبدأ الأسبوع القادم وتستمر نصف شهر وسيعقب ذلك مرحلة المراقبة على المنشآت المائية لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد قريعه حرص الهيئة على توفير أجهزة مخبرية بشكل عاجل لفروعها بالمحافظات رغم صعوبة الحصول عليها محليا، لفحص عينات المياه للتأكد من خلوها من الكوليرا.

من جانبه استعرض وكيل الهيئة الدكتور أحمد جبران أهداف ومحاور اللقاء، والمهام والأنشطة التي ستنفذها فروع الهيئة في الخمس المحافظات خلال الحملة الوطنية .. حاثا المشاركين على رفع تقارير وتوثيق كافة الأعمال الميدانية.

وكان مدراء عموم فروع الهيئة قدموا خلال اللقاء شرحا موجزا عن المهام المنجزة على صعيد مراقبة مدى جودة المياه وخلوها من البكتيريا.

حضر اللقاء مدير عام فرع الهيئة بصنعاء فهد السفياني وعدد من المعنيين بالهيئة.
سبأ
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