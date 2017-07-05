تكريم الفائزات في المسابقة القرآنية النسوية بإب [05/يوليو/2017] إب - سبأ :



كرمت مؤسسة الإمام البيحاني بمحافظة إب اليوم الفائزات في المسابقة القرآنية النسوية للعام الجاري.



وفي التكريم أشارت مديرة برنامج العلم والإيمان التابع للمؤسسة وفاء العشاري إلى أهمية تنظيم المسابقات التي تجمع الجمعيات والمؤسسات من مختلف الجهات.



وحثت الجميع على مواصلة حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به ومقاصده .. مشيرة إلى أن إدارة المسابقة حرصت على اختيار لجنة التحكيم من جميع الجهات والمؤسسات ..مثمنه الجهود التي ساهمت في إنجاح هذه المسابقة التي استمرت شهر.



تخلل الحفل فقرات إنشادية ولوحة فنية قدمتها مجموعة من الزهرات وبراعم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.



وفي الختام قامت إدارة المسابقة بتكريم الفائزات بالخمس المراتب الأولى في فئة "المصحف، العشرين، العشرة " أجزاء، كما تم تكريم الجمعيات والمؤسسات المتميزة في المسابقة.



وحصلت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول بتسعة أوائل والجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم على المركز الثاني بخمسة أوائل، وأحرزت مؤسسة سبأ النسوية المركز الثالث بمتسابقتين، فيما حققت جمعية معاذ العلمية ومجمع التكافل الاجتماعي المركز الرابع بمتسابقة لكل منهما.

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