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وكيل وزارة الداخلية يطلع على حركة المرور بأمانة العاصمة
[05/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء زرق الجوفي اليوم ومعه مدير أمن أمانة العاصمة العميد عبدالحكيم الماوري، على حركة السير في عدد من الجولات الرئيسية بشوارع العاصمة .
حيث تفقد الوكيل الجوفي ومعه مدير عام المرور العميد خالد الشمام ومدير منطقه السبعين ومدير قسم جمال جميل، جولات التحرير والقيادة وسبأ ومدى إنسيابية الحركة المرورية فيها .
وخلال الزيارة قدم وكيل وزارة الداخلية ومرافقيه هدايا رمزية لرجال المرور .. مثمنين جهودهم في تنظيم حركة المرور .
وحثوا رجال المرور على الإنضباط والتعامل الإيجابي مع المواطنين وتطبيق القانون على الجميع .
سبأ