محافظ الحديدة يؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة احتياجات المحافظة [05/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :



أكد محافظ الحديدة حسن احمد الهيج، ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة الاحتياجات الضرورية للمحافظة من المشاريع والخدمات.



ونفى محافظ الحديدة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيامه بالتوجيه بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة هذه الاحتياجات الضرورية للمحافظة، ومنها خصم خمسة ريالات على كل طرد لصالح كهرباء الحديدة في ميناء رأس عيسى والصليف.



وأكد المحافظ في مؤتمر صحفي اليوم أن قرار مجلس الوزراء رقم 34 والقرار رقم 39 بتعديله استندا إلى التقرير المرفوع بهذا الخصوص من قيادة المحافظة التي تعمل جاهدة مع كل الخيرين من أجل رفع معاناة أبناء الحديدة، وكذا التنسيق مع المالية والإدارة المحلية والكهرباء وشركة النفط والجمارك لتنفيذ القرار.



وأشار المحافظ إلى الاتفاقيات بين شركة النفط وأحد التجار لتوريد كميات من الديزل لتشغيل كهرباء الحديدة.. لافتا إلى إخلال التاجر بالاتفاقية من خلال عدم التزامه بعملية وموعد التوريد.



وثمن جهود شركة النفط اليمنية ممثلة بمديرها التنفيذي خالد جرعون الذي أوقف عدد من المشاريع الخاصة بالشركة ووجه بتحويل مبالغ تلك المشاريع للمساهمة في تشغيل كهرباء محافظة الحديدة.



ودعا المحافظ الهيج الإعلاميين والناشطين إلى توخي الدقة والمصداقية والابتعاد عن الشائعات التي تهدف إلى عرقلة الجهود الحثيثة لخدمة أبناء المحافظة.



وتحدث خلال المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لشركة النفط خالد جرعون ومدير عام شركة النفط بالحديدة عبدالله الأحرق ومدير عام الكهرباء جماعي سالم كليب ونائب مدير عام جمرك ميناء الحديدة عادل يحيى عباس، مشيرين إلى أن التنسيق مستمر بين مختلف الجهات لتحصيل المبالغ لصالح كهرباء الحديدة وتوفير مادتي الديزل والمازوت.



وأكدوا القيام بتأمين الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية لكهرباء المحافظة وبما يضمن تشغيلها في حدودها الدنيا حاليا .. مشيرين إلى أن إجراءات تنفيذ القرار بدأت من تاريخ صدوره في الثاني من يوليو الجاري وأن ما تم تحصيله خلال اليومين الماضيين بلغ 162 مليون ريال عن الطرود والبضائع الواصلة عبر موانئ المحافظة.



حضر المؤتمر الصحفي وكيل المحافظة لشؤون الإعلام علي قشر ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد.

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