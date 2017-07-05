[05/يوليو/2017]
تعز - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من السيطرة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية حيفان بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مواقع لمرتزقة العدوان بمديرية حيفان في عملية نوعية كبدت المرتزقة خسائر كبيرة.
وأشار المصدر إلى أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في تبه الخزان بمديرية حيفان، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعا للمرتزقة شمال جبل نابضة بمديرية موزع.
وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية تابعة لمرتزقة العدوان شرق المخا.. لافتا إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقة البرح وخط ومفرق الوازعية.
سبأ