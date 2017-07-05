[05/يوليو/2017]
الضالع - سبأ:
تفقدت عدد من قيادات المكونات والأحزاب المناهضة للعدوان اليوم أحوال أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات مريس بمحافظة الضالع.
واطلع عدد من رؤساء وأمناء عموم الاحزاب والجبهة الجنوبية على أوضاع المرابطين ومعنوياتهم في كافة المواقع والنقاط .
وأشاد عضو المجلس السياسي لأنصار الله حزام الأسد بما يسطره المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة مريس وكافة الجبهات من بطولات وملاحم في مواجهة قوى الغزو والإحتلال.
وعبر عن الفخر والإعتزاز بزيارة المرابطين والذي تحطمت على أيديهم مؤامرات وأطماع قوى العدوان .
فيما أكد رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري أن صمود وصلابة المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات، أفشل مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
رافقهم خلال الزيارة وكيل محافظة إب حارث المليكي ووكيل محافظة الضالع عبدالسلام جابر.
إلى ذلك إلتقت قيادات المكونات والأحزاب المناهضة للعدوان قيادة السلطة المحلية والوجهاء والمشائخ بمديرية دمت بحضور مدير المديرية سلطان الصيادي .. مؤكدة أهمية التلاحم وتعزيز وحدة الصف في مواجهة العدوان .
وأشادت بدور أبناء دمت ومواقفهم الوطنية الرافضة للعدوان ومخططاته الإجرامية .
سبأ