[05/يوليو/2017]
حجة - سبأ:
ناقشت لجنة التنسيق لمكافحة الكوليرا بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف، الوضع الصحي بالمحافظة وآلية التنسيق لمكافحة إنتشار الكوليرا.
وإستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي وضم أعضاء اللجنة وممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة، جداول تحليل بيانات الإسهالات المائية الحادة بالمحافظة للفترة 24 أبريل حتى 2 يوليو الجاري وخارطة التدخلات العلاجية والوقائية للمنظمات الدولية والجهات المانحة في مديريات المحافظة .
وفي الإجتماع ناشد وكيل محافظة حجة المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم الدعم للمحافظة لمواجهة الكوليرا خاصة وأن المحافظة تعد من أكثر المحافظات إنتشارا للكوليرا .
وأكد أهمية دور المنظمات الدولية العاملة في المحافظة لدعم جهود مكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره والذي ينذر بكارثة إنسانية خاصة مع نفاذ المخزون الدوائي لمكتب الصحة وقلة الإمكانات المتاحة جراء إستمرار العدوان والحصار.
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