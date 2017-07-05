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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 07:09:49م
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  عربي ودولي
النمسا تؤكد عدم وجود خطة لديها لنشر قوة عسكرية على حدودها مع إيطاليا
[05/يوليو/2017]
فيينا ـ سبأ:
أكد المستشار النمساوي كريستيان كيرن أنه ليس لبلاده أي خطة حاليا لنشر قوات عسكرية وأمنية على الحدود الإيطالية في محاولة لتهدئة النزاع مع روما حول خطط فيينا الطارئة لوقف الهجرة.

وقال كيرن خلال مؤتمر صحفي اليوم “ليس هناك ما يشير في الوقت الحالي إلى أن السلطات الإيطالية لا تسيطر على الموقف”.. مشددا على أنه في حالة الاضطرار لهذه الطوارئ فسوف تنسق النمسا ذلك مع روما والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أجل توضيح موقف فيينا من المسألة.. مشددا على أن فيينا لن تسمح بتكرار انعدام السيطرة تماما على المعابر الحدودية للنمسا في إشارة إلى ذروة أزمة اللاجئين التي شهدها عام 2015 عندما تدفق المهاجرون عبر الحدود الشرقية للنمسا.

وكان وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوتسيل قد أثار غضب روما عندما أعلن أن بلاده سوف تبدأ على الأرجح حماية حدودها الجنوبية بالاستعانة بقوات “في المستقبل القريب” لكن المستشار النمساوي اعتبر تلك التصريحات خاطئة “حيث كان الوزير يقصد فقط خطة طوارئ في ضوء الأعداد الكبيرة من المهاجرين التي تصل إلى الساحل الجنوبي لإيطاليا”.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيطالية استدعت أمس الثلاثاء سفير فيينا في روما للاستفسار عما أعلنه دوسكوتسيل بخصوص توجه بلاده لنشر قوة عسكرية وأمنية على حدودها مع جارتها إيطاليا.

سبأ
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