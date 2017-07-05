[05/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
أدانت قيادة محافظة الحديدة والمجلس المحلي والمكتب التنفيذي المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة يختل بمديرية المخا محافظة تعز وراح ضحيتها 15 شهيداً من النساء والأطفال.
واستنكرت قيادة المحافظة والمجلس المحلي في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصرار تحالف العدوان بقيادة السعودية في إمعان وإرتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني دون رادع من دين أو وازع من ضمير.
وندد البيان الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم الإنسانية وغياب دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية.
وأكد البيان أن تمادي العدوان في إرتكاب مزيد من المجازر لن يزيد الشعب اليمني إلا صلابة وصمودا في مواجهة العدوان وآلاته ومرتزقته.
سبأ