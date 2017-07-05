[05/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
ناقشت اللجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الترتيبات النهائية لإجراء إمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية.
وفي الإجتماع الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة أحمد الصديق ومدراء عموم المديريات ومدراء التربية بالمديريات, أشار المحافظ جعمان إلى أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية في إنجاح العملية الإمتحانية.
وأكد أن نجاح الإمتحانات رسالة تحد وإنتصار للتربويين خاصة واليمنيين بصورة عامة رغم الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.
وأشاد محافظ عمران بجهود مكتب التربية واللجنة الفرعية للإمتحانات والمعلمين في الإعداد والتحضير للإمتحانات .
فيما أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد الشهاري أهمية تضافر الجهود لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الإمتحانات.
بدوره استعرض رئيس لجنه الإمتحانات أحمد القارني التجهيزات لبدء الإمتحانات السبت القادم .. موضحاً أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للإمتحانات هذا العام 29 ألف و164 طالبا وطالبة منهم 16 ألف و 299 طالبا وطالبة للمرحلة الأساسية و12 ألف و865 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية موزعين على 276 مركزا إمتحانيا.
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