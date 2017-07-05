عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع ضحايا فيضانات الصين إلى 47 قتيلا 22 مفقودا طوكيو – سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة (هونان) وسط الصين ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في الفترة الأخيرة إلى 47 قتيلا فيما اعتبر 22 آخرون في عداد المفقودين.



وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاربعاء ان الامطار الغزيرة التي هطلت على (هونان) والتي بدأت في 22 يونيو الماضي أدت إلى مصرع 27 شخصا فيما اعتبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين.



وأضافت أن الفيضانات التي أعقبت ذلك أدت إلى إجلاء أكثر من 2ر1 مليون شخص في حين انهار أكثر من 38 ألف منزل وتضرر ما يقرب من 880 ألف هكتار من المحاصيل.



ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقل هطول الامطار في (هونان) في الأيام القليلة المقبلة وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة في مناطق اخرى.



وأضافت الوكالة ان الامطار التي هطلت على قوانغشي منذ يوم السبت الماضي ادت الى مصرع 20 شخصا وفقدان 14 آخرين وانهيار أو تضرر نحو 20 الف منزل.



وكانت السلطات المحلية في الصين أعلنت أمس الأول الاثنين ان 16 شخصا لقوا مصرعهم فيما فقد عشرة آخرون في فيضانات ناتجة عن عاصفة ممطرة اجتاحت جنوبي الصين.

سبأ [05/يوليو/2017]سبأ