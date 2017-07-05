[05/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة السبت المقبل بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة المخيم ألـ 14 المجاني لمعالجة مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكولير ودراسة أسبابه بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة وقطاع الخدمات بأمانة العاصمة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان محمد العطاب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي سيشارك فيه استشاريين في مجال الباطنية العامة ومعالجة الأمراض المعدية يقام بمستشفى الروضة خلال الفترة 8 – 14 يوليو الجاري .
وأشار إلى أنه سيتم خلال المخيم إلى جانب معالجة المرضى، فحص الآبار ومصادر المياه في مديرية بني الحارث بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة.
ولفت الدكتور العطاب إلى أن سيتم خلال المخيم عمل دراسة بحثية ميدانية علمية لتحديد أسباب الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومصادره .. مؤكدا أنه سيتم وضع التوصيات اللازمة بهدف معالجة الكوليرا والحد من إنتشاره.
سبأ