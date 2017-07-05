[05/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، والوكيل المساعد لمصلحة الجمارك لشؤون مكافحة التهريب محمد حسين العابد، جهود المصلحة في تذليل الصعوبات أمام الشركات التجارية.
واستعرض الإجتماع الجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية للحد من ظاهرة التهريب .
وأكد المحافظ الهيج أهمية التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية ورجال الأعمال بالمحافظة في حفظ الحقوق التجارية وآلية التسهيلات التي يجب أن تقدمها المصلحة للشركات التجارية ورجال الأعمال بما يضمن تحقيق الاستثمار التجاري في المحافظة.
فيما أشار الوكيل المساعد لمصلحة الجمارك إلى جهود المصلحة في خدمة العمل التجاري بالمحافظة وإيجاد التسهيلات لإنعاش الحركة الإقتصادية .. مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمكافحة التهريب الجمركي ودورها في مواجهة هذه الظاهرة.
وكان عدد من ممثلي الشركات التجارية قد تطرقوا إلى عدد من الإجراءات الجمركية التي تعيق العمل التجاري لدى بعض الشركات التجارية والجهود التي يجب أن تقوم بها المصلحة لتجاوز العراقيل التي تقف في طريق تطوير وتحسين العمل الإقتصادي في المحافظة.
حضر الإجتماع وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالعليم الدرويش ومدير غرفة صناعة وتجارة الحديدة محمد عبد الواحد الحطامي.
سبأ