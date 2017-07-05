ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 07:09:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك.
كوريا الشمالية: صاروخ امس هديتنا للاميركيين في عيد استقلالهم
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده امس الثلاثاء على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي “هدية” للأميركيين في عيد استقلالهم واصفا إياهم بألفاظ نابية.
إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع للمرتزقة بمديرية حيفان بتعز
استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي
قيادات من المكونات والأحزاب المناهضة للعدوان تتفقد جبهات مريس بالضالع
مناقشة الوضع الصحي بحجة وآلية تنسيق الجهود لمكافحة الكوليرا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة سبل تحسين الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة
[05/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش إجتماع بصنعاء اليوم سبل تحسين مستوى الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير عام مستشفى الشهيد الدرة الدكتور عبدالله القاولي ومسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج، خطة عمل المستشفى للنصف الثاني من العام الجاري.

وأكد الإجتماع أهمية تعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى وفي المقدمة الأقسام المدعومة من اليونيسيف.. مثمنا جهود المنظمة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة .

وكان مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء تفقد ومعه مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف مستوى الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع للمرتزقة بمديرية حيفان بتعز
استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي
قيادات من المكونات والأحزاب المناهضة للعدوان تتفقد جبهات مريس بالضالع
مناقشة الوضع الصحي بحجة وآلية تنسيق الجهود لمكافحة الكوليرا
السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تدين مجزرة العدوان في المخا
مناقشة الترتيبات النهائية لإمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بعمران
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي بني مطر والحيمة الخارجية
السبت القادم جمعية الرعاية الصحية تدشن المخيم الـ 14 لمعالجة الكوليرا بصنعاء
مناقشة جهود مصلحة الجمارك في تذليل الصعوبات أمام الشركات التجارية بالحديدة
وكيل محافظة حجة يتفقد سير الأداء بمكتب الإعلام
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي بني مطر والحيمة الخارجية
[05/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[05/يوليو/2017]
القيادة القطرية لحزب البعث العربي : استهداف منازل المواطنين جرائم حرب
[05/يوليو/2017]
المركز القانوني للحقوق والتنمية يدين مجزرة العدوان في المخا
[05/يوليو/2017]
السلطة المحلية بمحافظة صنعاء تدين مجزرة العدوان في المخا
[05/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by