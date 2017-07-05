[05/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم سبل تحسين مستوى الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير عام مستشفى الشهيد الدرة الدكتور عبدالله القاولي ومسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج، خطة عمل المستشفى للنصف الثاني من العام الجاري.
وأكد الإجتماع أهمية تعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى وفي المقدمة الأقسام المدعومة من اليونيسيف.. مثمنا جهود المنظمة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة .
وكان مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء تفقد ومعه مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف مستوى الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة.
سبأ