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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 07:09:49م
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محافظ إب يلتقي مدير مجموعة اليمن بمكتب أطباء بلا حدود السويسرية
[05/يوليو/2017]
إب  - سبأ:
 ناقش محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم مع مدير مجموعة اليمن بمكتب أطباء بلا حدود السويسرية لشتالرز جودوري، أنشطة المنظمة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى مدينة القاعدة ومستشفى ناصر العام بمدينة إب

واستعرض اللقاء بحضور رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود حسن ماياكي وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، دور منظمة أطباء بلا حدود في إستقبال الحالات المشتبهه إصابتها بالكوليرا ومعالجتها في المراكز التي خصصتها المنظمة بمدينة القاعدة ومركز المحافظة.

وتطرق إلى ما تقدمه المنظمة من خدمات طبية وعلاجية مجانية للمرضى بالمركزين، حيث إستقبل المركز بمدينة القاعدة أربعة آلاف و800 حالة تم معالجتها، فيما استقبل مركز إستقبال الحالات بمركز المحافظة أكثر من خمسة آلاف و600 حالة تم تقديم الخدمات العلاجية لها.

واستعرض اللقاء خطة تدخل أطباء بلا حدود في الجوانب الصحية والعلاجية وتقديم الخدمات الطبية خلال الفترة القادمة .

وثمن المحافظ صلاح جهود المنظمة ودورها الطبي والإنساني في إستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية لها .. مؤكدا أهمية توسيع نشاطها في مختلف المديريات ومراعاة خصوصية محافظة إب التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين من عدة محافظات.

وأكد استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تعترض نشاط المنظمة بما يمكنها من القيام بدورها وواجبها الإنساني والصحي.

حضر اللقاء وكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وصادق حمزة ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الملك الصنعاني وعدد من المسئولين.

سبأ
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