محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحضيرات النهائية لامتحانات الشهادة العامة بأمانة العاصمة





ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان ، التحضيرات النهائية لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م تحت شعار " شركاء لمواجهة العدوان وإنجاح الاختبارات ".



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول أمانة العاصمة محمد الصرمي و رئيس لجنة الشئون الاجتماعية حمود النقيب وعدد من الوكلاء أشار أمين عام المجلس المحلي إلى الاهتمام الذي توليه السلطة المحلية لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية في العملية التنموية ، وحرصها على بذل الجهود والعمل بكل الإمكانيات من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجهه .



وشدد على ضرورة تضافر الجهود واستشعار الجميع لمسؤوليتهم الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يكفل إنجاح الامتحانات النهائية للشهادة العامة باعتبارها مسؤولية مجتمعية ..



واعتبر جمعان نجاح الاختبارات واستكمال العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي أكبر رسالة تحدٍ وصمود وانتصار لليمن وأبنائه وإفشال مخططات ورهانات العدوان التي يسعى إليها من خلال إفشال التعليم ، مشيدا بجهود مكتب التربية والتعليم واللجان الفرعية والمناطق التعليمية في الإعداد والتجهيز للامتحانات .



وثمّن صمود وثبات التربويين في مواجهة العدوان رغم معاناتهم وظروفهم الصعبة التي تسبب بها العدوان منذ أكثر من عامين وثلاثة أشهر ، وأبرزها تأخر صرف المرتبات.



فيما أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع التربية والشباب زياد الرفيق ومدير عام مكتب وزير التربية والتعليم أحمد البشري أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحانات التي تعد أكبر رسالة لتحالف العدوان ..



من جانبه استعرض مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية ، موضحاً أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات بلغ 81 ألف طالب وطالبة منهم 48 ألف طالب وطالبة في المرحلة الأساسية و 33 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية في 187 مركزاً امتحانياً .



بدوره أشار نائب مدير أمن العاصمة العميد الدكتور عبد العزيز القدسي إلى أن إدارة الأمن تنفذ حملة أمنية وقائية مدروسة من شأنها توفير الأمن والأجواء المناسبة لجميع المراكز الامتحانية ، مؤكداً أنه سيتم إحالة أي مخالف أو مخل بالأمن العام إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .



سبأ [05/يوليو/2017] صنعاء – سبأ:سبأ