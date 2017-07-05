[05/يوليو/2017] الجوف سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم مصرعهم وأصيب آخرون خلال إقتحام أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواقعهم بمديرية المصلوب محافظة الجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية إقتحمت مواقع المرتزقة بمنطقة السلان في مديرية المصلوب، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإغتنام أسلحة وكميات من الذخيرة.
وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوم على مواقع المرتزقة في قرية عرق العبيد بمديرية المتون، نتج عنها تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد .
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