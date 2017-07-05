[05/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، قطر اليمن أن استهداف طيران العدوان لمنازل المواطنين في نوبة الزهاري شرق المخا بتعز و مديرية سحار بصعدة جرائم حرب تتنافي مع كل الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف الدولية .
وقالت القيادة القطرية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه إن المجازر التي ارتكبها طيران العدوان بحق المواطنين حرب إبادة جماعية هدفها ثني الشعب اليمني عن مواصلة نضاله في الدفاع عن سيادة وطنه وعزته وكرامته .
وجددت القيادة القطرية مناشدتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والضمير الإنساني العالمي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسئوليتهم القانونية والأخلاقية بالتحرك الجاد والعاجل لكبح جماح غطرسة العدوان السعودي الأمريكي ، مشيرة إلى أن تمادي العدوان في قتل الشعب اليمني جاء نتيجة لتواطؤ وصمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف تلك المجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المواطنين الأبرياء .
سبأ