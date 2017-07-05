محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركز القانوني للحقوق والتنمية يدين مجزرة العدوان في المخا صنعاء - سبأ:

أدان المركز القانوني للحقوق والتنمية المجزرة البشعة التى ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق أسرة كاملة في قرية نوبة الزهاري بمديرية المخا محافظة تعز .



واستنكر المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ، مؤكداً أن استهداف منازل المواطنين يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية .



وأوضح البيان أن عدد الضحايا من الأطفال والنساء يشير إلى انتهاك قوات التحالف لأهم مبادئ وقواعد الحرب مثل مبادئ الإنسانية ، التمييز و التناسب وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى جريمة حرب .



وحمّل البيان السعودية وتحالفها المسئولية عن الجريمة وسابقاتها من الجرائم بحق الشعب اليمني ، مطالباً بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم .



كما حمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها بما شجع السعودية وتحالفها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية .



ودعا المركز في بيانه المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة التي يتعرض لها ، وكذا الضغط على منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه .

سبأ [05/يوليو/2017]سبأ