[05/يوليو/2017]
موسكو - سبأ :
وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم وثيقة حول تمديد الحظر على استيراد بعض المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حتى نهاية ديسمبر عام 2018.
وذكرت وكالة / سبوتنيك / الروسية أنه جاء في وثيقة منشورة على موقع الحكومة الروسية بأنه “تم تمديد الحظر على استيراد روسيا لبعض الأنواع من المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية التي مصدرها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين من أول يناير حتى 31 ديسمبر عام 2018”.
والجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم 28 يونيو الماضي تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا القائمة نهاية يوليو الجاري لمدة 6 أشهر أخرى .
وفي 30 يونيو وقع الرئيس الروسي مرسوما بتمديد سريان القيود الروسية التي تم فرضها ردا على العقوبات الغربية حتى 31 ديسمبر عام 2018.
سبأ