[05/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
أدانت قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية مجزرة طيران العدوان السعودي الأمريكي شرق منطقة يختل بمديرية المخا محافظة تعز والتي راح ضحيتها 15 شهيداً من النساء والأطفال.
واستنكرت قيادة المحافظة والسلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إمعان تحالف العدوان في ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين وسط صمت دولي معيب وغياب دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية.
وأكد البيان أن تمادي العدوان في ارتكاب المجازر الوحشية لن يزيد الشعب اليمني إلا مزيدا من الصمود في مواجهته .. مشددا علی أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.
وحيا البيان الجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني علی استمرار صمودهم وثباتهم وعدم الاستسلام والخنوع لمحاولات تحالف العدوان التي فشلت في التأثير علی وحدة صفهم .
سبأ