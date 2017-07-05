عمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة خلال الساعات الماضية نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان كبدتهم خسائر فادحة ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي. كوريا الشمالية: صاروخ امس هديتنا للاميركيين في عيد استقلالهم أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده امس الثلاثاء على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي “هدية” للأميركيين في عيد استقلالهم واصفا إياهم بألفاظ نابية. إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي. سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.