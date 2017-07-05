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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 01:13:54م
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نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان كبدتهم خسائر فادحة ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي.
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إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
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  عربي ودولي
مقتل وإصابة 94 شخصا في انفجار خط لأنابيب الغاز بشمال شرق الصين
[05/يوليو/2017]
بكين – سبأ :

قتل خمسة أشخاص وأصيب 89 آخرون في انفجار خط لأنابيب الغاز في شمال شرق الصين في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم أن الانفجار حدث خلال قيام عمال بإصلاح قطاع من الخط يسرب الغاز في مدينة /سونجيوان/ بإقليم /جيلين/ مشيرة إلى أن الانفجار أثر على المرضى والعاملين في مستشفى قريب من موقع الحادث.

وأضافت أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية .. مشيرة إلى أن السلطات بدأت تحقيقا في الحادث.

يشار إلى أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 35 آخرون أول أمس /الأحد/ جراء انفجار بخط غاز طبيعي في مقاطعة /قويتشو/ بجنوب غربي الصين.

سبأ
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