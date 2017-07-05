[05/يوليو/2017]
بكين – سبأ :
قتل خمسة أشخاص وأصيب 89 آخرون في انفجار خط لأنابيب الغاز في شمال شرق الصين في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم أن الانفجار حدث خلال قيام عمال بإصلاح قطاع من الخط يسرب الغاز في مدينة /سونجيوان/ بإقليم /جيلين/ مشيرة إلى أن الانفجار أثر على المرضى والعاملين في مستشفى قريب من موقع الحادث.
وأضافت أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية .. مشيرة إلى أن السلطات بدأت تحقيقا في الحادث.
يشار إلى أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 35 آخرون أول أمس /الأحد/ جراء انفجار بخط غاز طبيعي في مقاطعة /قويتشو/ بجنوب غربي الصين.
سبأ