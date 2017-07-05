[05/يوليو/2017]
سول – سبأ :
أجرت قوات الصواريخ المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات صاروخية بالستية مشتركة صباح اليوم في البحر الشرقي وذلك بموجب امر من الرئيسين الكوري الجنوبي والامريكي.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية أن صواريخ “هيونمو – 2″ الكورية الجنوبية و”ATACMS” الأمريكية شاركت في هذه التدريبات المشتركة مضيفة أن هذه التدريبات المشتركة أظهرت قدرات البلدين على توجيه ضربة دقيقة ضد قيادة العدو.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد اكد على ضرورة إظهار الاستعدادات العسكرية المشتركة ضد استفزازات كوريا الشمالية.
سبأ