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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 01:13:54م
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سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
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  رياضة
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
[05/يوليو/2017]
مومباي – سبأ :

تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربعة مستويات حيث ضم المستوى الأول منتخبات الهند المكسيك البرازيل ألمانيا مالي فرنسا.. أما المستوى الثاني فقد ضم منتخبات إسبانيا اليابان نيوزلندا إنكلترا إيران الولايات المتحدة.

وضم المستوى الثالث منتخبات كوستاريكا كوريا الشمالية هندوراس العراق تركيا كولومبيا ..أما المستوى الرابع والأخير فقد ضم منتخبات تشيلي بارغواي غانا غينيا النيجر نيو كاليدونيا.

وسوف يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 28 أكتوبر وذلك في مدن نيودلهي وغواهاتي وكالكوتا وكوتشي ومارغاو ومومباي.

سبأ
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