عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تدعو أطباء أجانب للكشف على صحة المعارض ليو شياوبو بكين – سبأ :



أعلنت الصين الأربعاء أنها دعت أطباء أجانب، خصوصا من الولايات المتحدة وألمانيا، للكشف على حائز جائزة نوبل للسلام المعارض ليو شياوبو، الذي منحته السلطات الصينية إطلاق سراح مشروط بعد تشخيص إصابته بسرطان الكبد في مراحله النهائية.



وقال مكتب الشؤون القضائية في شينيانغ (شمال شرق الصين) إنه «بناء على طلب عائلة ليو شياوبو»، فإن مستشفى شينيانغ حيث يتعالج حاليا المثقف المعارض «دعا أهم المتخصصين العالميين في علاج سرطان الكبد، من الولايات المتحدة والمانيا ودول أخرى، للمجئ الى الصين» من أجل الكشف على ليو.



وأتى هذا الاعلان بعد أن طالبت الولايات المتحدة الصين بإعطاء ليو (61 عاما) لأسباب طبية حرية الحركة والحق في اختيار أطبائه.



وكان وكيل الدفاع عن ليو، قال إن موكله الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عقوبته بالسجن 11 عاما، تم تشخيص إصابته بسرطان الكبد في المراحل النهائية، وأن السلطات منحته إطلاق سراح مشروط لأسباب طبية.

سبأ [05/يوليو/2017]سبأ