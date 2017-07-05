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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 01:13:54م
عمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان كبدتهم خسائر فادحة ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي.
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عمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة خلال الساعات الماضية
[05/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان كبدتهم خسائر فادحة ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي.

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مناطق وقز ، ملاحة ، سداح ، السلان ، وادي شواق ، محزام بن صبرة بمحافظة الجوف نتج عنها تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد ، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية تحمل معدل 23 ومصرع طاقمها في الخليفين .

وأكد المصدر تصدي أبطال الجيش واللجان لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه التشريفات بمحافظة تعز أدت إلى مصرع وجرح عدد منهم ، في حين استهدفت المدفعية تحصينات المرتزقة في تبة الوكيل بمنطقة كلابة ، منوهاً إلى مصرع اثنين من المرتزقة في مديرية صالة .

وفي محافظة مأرب لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم أحدهم القيادي المرتزق هيثم الحراسي الملقب أبوعبيده قائد سرية العربات في مديرية صرواح ، وتم تدمير ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة محملة بالأسلحة ومصرع من كانوا على متنها بالمديرية نفسها .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة كرش بمحافظة لحج وشمال صحراء ميدي ومثلت العود بنقيل الخشبة في محافظة الضالع محققة إصابات مباشرة .

وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ زلزال 2 على معسكر المعزاب كما تم استهداف مواقع الجيش السعودي في منفذ الطوال و قنص جندي سعودي في الخوبة .

وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف مرابض وتحصينات العسكريين السعوديين في الطلعة ، التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء ، تبة الحمر ، رقابة سقام في نجران.

وفقا للمصدر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخين نوع اورغان على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الداير بعسير محققة إصابات مباشرة .

سبأ
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