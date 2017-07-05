محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف عمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان كبدتهم خسائر فادحة ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي.



وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مناطق وقز ، ملاحة ، سداح ، السلان ، وادي شواق ، محزام بن صبرة بمحافظة الجوف نتج عنها تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد ، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية تحمل معدل 23 ومصرع طاقمها في الخليفين .



وأكد المصدر تصدي أبطال الجيش واللجان لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه التشريفات بمحافظة تعز أدت إلى مصرع وجرح عدد منهم ، في حين استهدفت المدفعية تحصينات المرتزقة في تبة الوكيل بمنطقة كلابة ، منوهاً إلى مصرع اثنين من المرتزقة في مديرية صالة .



وفي محافظة مأرب لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم أحدهم القيادي المرتزق هيثم الحراسي الملقب أبوعبيده قائد سرية العربات في مديرية صرواح ، وتم تدمير ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة محملة بالأسلحة ومصرع من كانوا على متنها بالمديرية نفسها .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة كرش بمحافظة لحج وشمال صحراء ميدي ومثلت العود بنقيل الخشبة في محافظة الضالع محققة إصابات مباشرة .



وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ زلزال 2 على معسكر المعزاب كما تم استهداف مواقع الجيش السعودي في منفذ الطوال و قنص جندي سعودي في الخوبة .



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف مرابض وتحصينات العسكريين السعوديين في الطلعة ، التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء ، تبة الحمر ، رقابة سقام في نجران.



وفقا للمصدر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخين نوع اورغان على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الداير بعسير محققة إصابات مباشرة .

سبأ [05/يوليو/2017]سبأ