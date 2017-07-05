وزير الدفاع: كوريا الجنوبية ترى احتمالاً كبيرًا لإجراء الشمال اختبارًا نوويًا سادسًا سـول – سبأ :



قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو اليوم الأربعاء، إنه يرى احتمالاً كبيرًا لأن تجري كوريا الشمالية اختبارًا نوويًا سادسًا في أعقاب إطلاقها أول صاروخ باليستي عابر للقارات.



وأضاف الوزير في إفادة برلمانية ردًا على سؤال من نائب بشأن ما إذا كان يعتقد أن كوريا الشمالية ستجري اختبارًا نوويًا قريبًا “الهدف النهائي لكوريا الشمالية هو صنع أسلحة نووية لذلك أرى فرصة كبيرة لحدوث ذلك”.



وأضاف هان أيضًا “نعرف أنهم مستعدون دائما لإجراء اختبارات نووية لكننا لم نرصد حتى الآن علامات غير عادية”.

سبأ [05/يوليو/2017]سبأ