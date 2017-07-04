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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 12:10:32ص
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  محلي
وفاة وإصابة 22 شخصا في حادث سير مروع بذمار
[04/يوليو/2017] ذمار - سبأ :

توفي وأصيب 22 شخصا في حادث سير مروع على الطريق الرئيسي ذمار الحسينية، بمديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار ظهر اليوم.

وأوضح مدير مرور محافظة ذمار العقيد خالد محمد أنعم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحادث وقع في منطقة الأخضري بالقرب من سوق مشرافة بمديرية وصاب السافل جراء انقلاب سيارة نوع شاص كانت تقل 35 شخصا ما تسبب في وفاة ستة على الأقل وإصابة 16 آخرين معظمهم إصابتهم بالغة.

وأشار إلى أن المصابين تم نقلهم بعد إجراء الإسعافات الأولية في مستشفى محلي في المنطقة إلى عدد من مستشفيات محافظة الحديدة كون حالتهم خطرة جدا.

وبين أن الحادث نتيجة السرعة إلى جانب الحمولة الزائدة التي تعد مجازفة ومغامرة بحياة الركاب.
سبأ
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