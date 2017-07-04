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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 12:10:32ص
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إختتام فعاليات خيمة التوعية حول الكوليرا بالحديدة
[04/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

اختتمت بمدينة الحديدة اليوم فعاليات خيمة التوعية حول الكوليرا وخدمات الإسعافات الأولية، نظمتها جمعية الهلال الأحمر اليمني بالحديدة.

وأوضحت رئيسة جمعية الهلال الأحمر اليمني بالحديدة نورية الحاشدي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من إقامة الخيمة التي نفذت في الحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر، نشر التوعية للمواطنين حول الكوليرا وتقديم الإسعافات الأولية والتدخل السريع عند حدوث أي طارئ.

وأشارت إلى أن الخيمة نفذت في ثلاثة اماكن ضمن مدينة الحديدة " حديقة حديدة لاند وحديقة الشعب ومنتزه نانا بخط الكتيب " نظرا للأعداد المتزايدة من المرتادين لها بهدف إيصال رسائل التوعية بكيفية الوقاية من الكوليرا والتعريف بالوباء وأسبابه.
سبأ
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