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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 12:10:32ص
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إجتماع بذمار يناقش سير مكافحة الكوليرا ويوجه نداء إستغاثة لمركز الغسيل الكلوي
[04/يوليو/2017] ذمار - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ حمود محمد عباد اليوم سير مكافحة الكوليرا والإجراءات المتخذة للحد من إنتشاره، بالإضافة إلى وضع مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام.

واستعرض الإجتماع الجهود المبذولة لمواجهة الكوليرا والإحتياجات من الأدوية والمحاليل الوقائية للحالات والكلورة لمصادر المياه المختلفة، وكذا التنسيق بين مختلف الجهات لتجاوز الصعوبات وتعزيز الوعي المجتمعي حول طرق الوقاية من الكوليرا.

ووجه الإجتماع نداء إستغاثة لتوفير إحتياجات مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام المهدد بالتوقف خلال أيام لعدم توفر المحاليل والأدوية اللازمة لإجراء عمليات الغسيل الكلوي ، ما ينذر بكارثة إنسانية وتهديدا لحياة المستفيدين من خدمات المركز الذي يستقبل أعدادا كبيرة من المصابين بالفشل الكلوي من عدة محافظات.

وفي الإجتماع دعا المحافظ عباد منظمات المجتمع والمنظمات الإنسانية والجمعيات الأهلية والخيرية ورجال الأعمال، إلى تقديم الدعم لمركز الغسيل الكلوي للإستمرار في خدماته للإسهام في تخفيف معاناة المرضى وإنقاذ حياتهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والمنظمات الطبية لتوفير الإحتياجات من الادوية والمحاليل، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الكوليرا وإنقاذ المرضى والاستمرار في التوعية والتثقيف الصحي، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحته.

حضر الإجتماع مستشار المحافظ عبده علي العلوي ومدير هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي ومدير هيئة مياه الريف صالح الفلاحي، وعدد من القيادات والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
سبأ
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