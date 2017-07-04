إرشيفية مدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك عدد من المواقع بنجران وجيزان [04/يوليو/2017] نجران - سبأ :



دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات وتحصينات للجيش السعودي في عدد من المواقع بنجران وجيزان .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية، إستهدفت مرابض وتحصينات للجنود السعوديين في الطلعة.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء وتبة الحمر ورقابة سقام بنجران.



وفي جيزان ذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا مواقع للجيش السعودي في منفذ الطوال بعدد من قذائف المدفعية .. مشيرا إلى أنه تم قنص جندي سعودي في الخوبة.



وبين المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا وألقى قنبلة صوتية على مدينة صعدة، كما شن الطيران المعادي غارة على منطقة رشاحة بمديرية كتاف وغارة أخرى على مديرية باقم بصعدة.

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