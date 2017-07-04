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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يوليو - 2017 الساعة 12:10:32ص
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  محلي
مناقشة آلية التنسيق لتتبع حركة النازحين بمحافظة ريمة
[04/يوليو/2017] ريمة - سبأ :

ناقش محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم مع منسق المنظمة الدولية للهجرة بالمحافظة منصور الحاج، آلية التنسيق لتتبع حركة النازحين إلى المحافظة .

وتطرق اللقاء بحضور مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالله الشجرة إلى الجوانب المتعلقة بتحديد إحتياجات النازحين بمديريات المحافظة بما يسهم في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لهم خلال الفترة القادمة.

وفي اللقاء أكد المحافظ العمري ضرورة حصر عدد النازحين وأماكن تواجدهم بالمديريات وتتبع حالاتهم الإنسانية وتلبية إحتياجاتهم وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .. منوها بدور المنظمة الدولية للهجرة في حصر النازحين وتتبع حالاتهم.

فيما أشار منسق المنظمة الدولية للهجرة الدولية إلى أن الهدف من تتبع حركة النازحين تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لهم.
سبأ
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