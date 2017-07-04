[04/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق بحضور وكيل أول الوزارة الدكتور عبد الملك الجولحي ووكيل الوزارة لقطاع الأشغال المهندس محمد الذاري وعميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء .
وفي الاجتماع تسلمت الوزارة مسودة المواصفات الفنية العامة للمباني والطرق والصرف الصحي، وذلك بناء على العقد الموقع مع المكتب الاستشاري بكلية الهندسة بجامعة صنعاء وتنفيذا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م .
وثمن وزير الأشغال العامة الجهود التي بذلت لإخراج مسودة المواصفات الفنية العامة .. مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع كلية الهندسة بجامعة صنعاء بما يسهم في الارتقاء بجودة الأعمال والمواصفات الفنية للمشاريع.
وأشار إلى أن الشركات الهندسية الحكومية والخاصة هي الرديف للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وجودتها.
فيما أكد وكيل أول الوزارة ووكيل الوزارة لقطاع الأشغال أن المواصفات الفنية العامة هي التزام على الوزارة أمام اللجنة العليا للمناقصات ومجلس الوزراء .. لافتين إلى أهمية إخراجها إلى النور لما لها من أثر في تحسين بيئة العمل وصناعة المقاولات .
من جهته ثمن عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء تعاون وزارة الأشغال العامة والطرق .. مؤكداً أن كلية الهندسة هي الرديف للوزارة في عملية البناء والتنمية .
حضر الاجتماع وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي ونائب مدير عام المواصفات والمقاييس والعقود المهندس طاهر العزب ورئيس المركز الاستشاري بكلية الهندسة.
سبأ