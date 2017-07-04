محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس السياسي الأعلى يعقد لقاءً مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية

ثمن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه الدكتور قاسم لبوزة مواقف هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية بالمحافظات وجهودهم في رص الصفوف وتوحيدها للدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة العدوان وحصاره الجائر على البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء برئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي وهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية في محافظات الجمهورية .



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال اللقاء الذي ضم عدد من أعضاء مجلس النواب أن هذه المواقف المشرفة ليست بغريبة على أعضاء المجلس الشرفاء الذين حرصوا ويحرصون على عدم الحنث باليمين الدستورية التي التزموا بها أمام الشعب اليمني بالدفاع عنه وعن مصالحه ومكتسباته الوطنية وحمايته من أي عدوان خارجي .



وقال " إن ذلك يتجلى اليوم بالمواقف الإيجابية والمشرفة التى تبناها معظم أعضاء مجلس النواب في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التى يمر بها أبناء الشعب اليمني ورفضهم لكل مغريات العدوان الخارجي برغم شحة الإمكانيات التي تمر بها الدولة حاليا جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر".



وأشاد بجهود رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته وحرصهم الدائم على تذليل الصعوبات التى يواجهها نواب الشعب لتمكينهم من تأدية واجبهم الوطني والتاريخي خاصة في هذه المرحلة الحرجة التى تواجه فيها بلادنا أصلف عدوان شهدته المنطقة .



وأكد الأخ صالح الصماد بهذا الخصوص، إهتمام المجلس السياسي الأعلى بمتطلبات أعضاء مجلس النواب .. وقال "إن هناك توجيهات للجهات المختصة للتجاوب مع متطلبات هيئة رئاسة مجلس النواب في إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للوائح القانونية ".



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وحث على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على كافة المشاريع الضيقة التي يسعى من خلالها العدوان للتفريق بين أبناء الشعب اليمني الواحد وشراء الذمم ليستكمل مخططاته التوسعية ويبرر جرائمه ضد الإنسانية التي يرتكبها يوميا بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية في عموم محافظات الجمهورية .



وشدد الدكتور لبوزة على ضرورة التواصل مع كل الوطنيين من أبناء الشعب اليمني الأوفياء .. وقال "إننا اليوم في جبهة واحدة أمام العدو الخارجي الذي إستهدف إحتلال اليمن واستغلال ثروته وفرض الوصاية عليه".



وعبر عن ثقة القيادة السياسية في أعضاء مجلس النواب الشرفاء الذي رفضوا وما زالوا يرفضون كل الإغراءات المقدمة من العدوان ومرتزقته .. وأضاف "إن رهان العدوان على أعضاء مجلس النواب الذي أكدوا وما زالوا يؤكدون أن مواقفهم لن تحيد عن مصلحة الوطن وإرادة أبنائه الحرة الرافضة للوصاية والذل، هو رهان خاسر".



وفي اللقاء قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مداخلات طرحوا من خلالها القضايا التي يواجهها أعضاء المجلس وما يعانيه أبناء الدوائر الإنتخابية في عموم محافظات الجمهورية جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر والسبل المثلى للتغلب عليها .



وأكد أعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم حرصهم الدائم في الوقوف إلى جانب أبناء الشعب اليمني ومع من يقوم بالدفاع عنه وحماية مصالحه من أي عدوان خارجي والعمل بروح الفريق الواحد مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لما فيه المصلحة العامة.



ودعا أعضاء مجلس النواب إلى تغليب المصلحة العامة دون النظر إلى أي مصالح ضيقة شخصية أو حزبية حتى يتحقق الإنتصار للشعب اليمني على تحالف العدوان الغاشم .. مؤكدين رفضهم التام لكل ما يمس أمن واستقرار ووحدة البلاد .. لافتين إلى أن أي محاولة من قبل العدوان للنيل من وطنية أعضاء مجلس النواب سيكون مصيرها الخسران. صنعاء - سبأ:ثمن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه الدكتور قاسم لبوزة مواقف هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية بالمحافظات وجهودهم في رص الصفوف وتوحيدها للدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة العدوان وحصاره الجائر على البلاد.جاء ذلك خلال لقاء المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء برئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي وهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية في محافظات الجمهورية .وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال اللقاء الذي ضم عدد من أعضاء مجلس النواب أن هذه المواقف المشرفة ليست بغريبة على أعضاء المجلس الشرفاء الذين حرصوا ويحرصون على عدم الحنث باليمين الدستورية التي التزموا بها أمام الشعب اليمني بالدفاع عنه وعن مصالحه ومكتسباته الوطنية وحمايته من أي عدوان خارجي .وقال " إن ذلك يتجلى اليوم بالمواقف الإيجابية والمشرفة التى تبناها معظم أعضاء مجلس النواب في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التى يمر بها أبناء الشعب اليمني ورفضهم لكل مغريات العدوان الخارجي برغم شحة الإمكانيات التي تمر بها الدولة حاليا جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر".وأشاد بجهود رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته وحرصهم الدائم على تذليل الصعوبات التى يواجهها نواب الشعب لتمكينهم من تأدية واجبهم الوطني والتاريخي خاصة في هذه المرحلة الحرجة التى تواجه فيها بلادنا أصلف عدوان شهدته المنطقة .وأكد الأخ صالح الصماد بهذا الخصوص، إهتمام المجلس السياسي الأعلى بمتطلبات أعضاء مجلس النواب .. وقال "إن هناك توجيهات للجهات المختصة للتجاوب مع متطلبات هيئة رئاسة مجلس النواب في إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للوائح القانونية ".في ما أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن شرعية المجلس السياسي الأعلى استمدت من الشعب في ميدان السبعين ومن ممثلي الشعب في مجلس النواب الذي إستجاب لإرادة الشعب بمنحه الثقة للمجلس السياسي الأعلى ليقوم بواجبه الوطني في إدارة البلاد في هذه المرحلة التاريخية الحرجة.وحث على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على كافة المشاريع الضيقة التي يسعى من خلالها العدوان للتفريق بين أبناء الشعب اليمني الواحد وشراء الذمم ليستكمل مخططاته التوسعية ويبرر جرائمه ضد الإنسانية التي يرتكبها يوميا بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية في عموم محافظات الجمهورية .وشدد الدكتور لبوزة على ضرورة التواصل مع كل الوطنيين من أبناء الشعب اليمني الأوفياء .. وقال "إننا اليوم في جبهة واحدة أمام العدو الخارجي الذي إستهدف إحتلال اليمن واستغلال ثروته وفرض الوصاية عليه".وعبر عن ثقة القيادة السياسية في أعضاء مجلس النواب الشرفاء الذي رفضوا وما زالوا يرفضون كل الإغراءات المقدمة من العدوان ومرتزقته .. وأضاف "إن رهان العدوان على أعضاء مجلس النواب الذي أكدوا وما زالوا يؤكدون أن مواقفهم لن تحيد عن مصلحة الوطن وإرادة أبنائه الحرة الرافضة للوصاية والذل، هو رهان خاسر".وفي اللقاء قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مداخلات طرحوا من خلالها القضايا التي يواجهها أعضاء المجلس وما يعانيه أبناء الدوائر الإنتخابية في عموم محافظات الجمهورية جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر والسبل المثلى للتغلب عليها .وأكد أعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم حرصهم الدائم في الوقوف إلى جانب أبناء الشعب اليمني ومع من يقوم بالدفاع عنه وحماية مصالحه من أي عدوان خارجي والعمل بروح الفريق الواحد مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لما فيه المصلحة العامة.ودعا أعضاء مجلس النواب إلى تغليب المصلحة العامة دون النظر إلى أي مصالح ضيقة شخصية أو حزبية حتى يتحقق الإنتصار للشعب اليمني على تحالف العدوان الغاشم .. مؤكدين رفضهم التام لكل ما يمس أمن واستقرار ووحدة البلاد .. لافتين إلى أن أي محاولة من قبل العدوان للنيل من وطنية أعضاء مجلس النواب سيكون مصيرها الخسران.

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ