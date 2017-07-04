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وزيرة حقوق الانسان تبحث التعاون مع نائب رئيس لجنة الصليب الأحمر
[04/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 بحثت وزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبد اللطيف اليوم مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كارلوس مورازاني تعزيز التعاون بين الجانبين في حقوق الانسان.

وفي اللقاء ثمنت وزيرة حقوق الانسان الجهود التي تبذلها بعثة الصليب الأحمر الدولية في اليمن واستمرارها في العمل في ظل العدوان الذي سبب كارثة إنسانية على كافة المستويات .. مؤكدة استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات امام عمل البعثة لتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها.

وتطرقت إلى ما يتعرض له المواطنون في المعتقلات السرية في المحافظات الجنوبية والشرقية بإشراف مباشر من قبل قوات الاحتلال الاماراتي والتي تقوم بانتهاكات بالغة لحقوق الإنسان والمتمثلة بالاعتقالات والتعذيب والاخفاء القسري.

وقالت " إن الوزارة تتلقى بلاغات متواصلة من أهالي بعض الضحايا الذين يؤكدون اختفاء ذويهم في المحافظات الجنوبية والشرقية وعدم تمكنهم من الوصول إليهم أو زيارتهم، وتعرض العديد منهم للتعذيب".

وطالبت وزيرة حقوق الإنسان من البعثة الدولية القيام بدور بارز في هذا الشأن ..مبدية استعداد الوزارة تسليم البعثة ملفا عن تلك البلاغات والشكاوى لتتبنى متابعتها.

وحملت تحالف العدوان مسؤولية ما يتعرض له المواطنون من جرائم وانتهاكات في هذه السجون والمعتقلات ..مؤكدة أن الوزارة تولي هذا الملف اهتماما بالغا كغيره من الملفات المتعلقة بأي انتهاكات قد تطال اليمنيين.

من جانبه عبر نائب رئيس اللجنة عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن ..لافتا إلى أن البعثة تلقت معلومات عن هذه المعتقلات.

وقال "وعلى اعتبار أن البعثة طرف محايد فلها تحركاتها التي تقوم وفقا للقوانين الدولية والإنسانية التي تحدد طبيعة مهامها".

ولفت إلى بعض الصعوبات التي تعيق عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمن ..مؤكدا أن البعثة تولي هذا الجانب كل الاهتمام وتقدم الدعم والمساعدة للسجون لتحسين أوضاع السجناء.

كما تطرق إلى جهود البعثة في ظل تفشي وباء الكوليرا، والنتائج التي توصلت إليها حول انتشار الوباء وعدد الوفيات والحالات المصابة والمشتبه إصابتها.

حضر اللقاء مسؤولو الادارة العامة للبلاغات والشكاوي والمنظمات الدولية في الوزارة ومنسقة قسم الحماية بالبعثة الدولية جيزيلا هيرنانديز.

سبأ
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