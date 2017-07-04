[04/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد مصدر أمني بأمانة العاصمة أن الخطة الأمنية خلال أيام إجازة عيد الفطر بالعاصمة صنعاء، تم تنفيذها بنجاح من قبل الوحدات الأمنية المشاركة في الخطة .
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أمانة العاصمة شهدت خلال إجازة عيد الفطر حالة أمنية مستقرة، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية التي قامت بواجبها بتفانٍ وإخلاص.
وأشاد المصدر بدور المواطنين الذين كانوا عوناً لرجال الأمن في الحفاظ على أمن وإستقرار العاصمة صنعاء .. وقال " إن الحوادث الأمنية إنخفضت خلال إجازة العيد بنسبة 30 بالمائة وجرائم السرقة بمختلف أنواعها بنسبة 50 بالمائة، كما انعدمت جرائم أخرى بشكل كامل".
وأكد المصدر أن سكان العاصمة البالغ عددهم قرابة اثنين مليون شخص قضوا إجازة عيد الفطر في الحدائق العامة والمتنزهات في أوضاع مستقرة.
سبأ