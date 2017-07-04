عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة العالمية: العالم يشهد نحو 56 مليون حالة اجهاض سنويا جنيف - سبأ:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن العالم يشهد نحو 56 مليون حالة إجهاض سنويا.



وقالت المنظمة في احصائية جديدة نشرتها على موقعها الالكتروني: إن هناك 35 حالة إجهاض مستحث لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 سنة.



وذكرت أن هناك حوالي 7 ملايين امرأة يدخلن المستشفى نتيجة للإجهاض غير المأمون كل عام في البلدان النامية فيما تقدر التكلفة السنوية لعلاج المضاعفات الرئيسية الناجمة عن الإجهاض غير المأمون 680 مليون دولار.



وأضافت إنه يمكن أن يعزى ما بين 7ر4 في المائة و 2ر13 في المائة من وفيات الأمهات كل عام إلى الإجهاض غير المأمون.

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ