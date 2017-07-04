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ورشة لمدراء الإعلام التربوي بالمحافظات المستهدفة من برنامج الشراكة العالمية
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ورشة لمدراء الإعلام التربوي بالمحافظات المستهدفة من برنامج الشراكة العالمية
[04/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية لمدراء الإعلام التربوي والمشاركة المجتمعية بالمحافظات المستهدفة من برنامج الشراكة العالمية والخاصة بإنتاج وتصميم المواد التوعوية بأهمية التعليم والاستمرار فيه.

وفي إفتتاح الورشة التي ينظمها في يومين قطاع تعليم الفتاة بالشراكة مع الإدارة العامة للإعلام التربوي، أشار نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي إلى أهمية تفعيل إدارات الإعلام التربوي للقيام بدورها التوعوي حول أهمية التعليم والإستمرار فيه وتطوير مستوى الأداء وتجويد مخرجاته.

وحث المشاركين على الإستفادة من الورشة والتطبيق على الواقع العملي .. وقال " يجب عليكم التعريف بالقدرة المطلقة للتعليم على تغيير حياة الناس للأفضل فهو وسيلتنا وقارب نجاة مجتمعنا للخروج من الأزمات المتلاحقة ".

فيما أشارت وكيلة الوزارة لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي إلى أهمية الورشة في إكساب المشاركين مهارات تصميم المواد التوعوية بأهمية التعليم والإستمرار فيه وكذا آليات إعداد حملات توعوية وتنفيذها وتحديد الوسيلة المناسبة لبيئة المحافظة وإحتياجاتها.

وفي الورشة التي حضرها وكيل قطاع التعليم أحمد النونو، أوضح مدير عام الإعلام التربوي إسماعيل زيدان ومدير عام المشاركة المجتمعية بشرى المحطوري أن الورشة تستهدف 40 مشارك ومشاركة من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، حجة، عمران، الحديدة، ذمار، البيضاء، الجوف، ريمة، الضالع" .

وأشارا إلى آلية العمل بين الإعلام التربوي والمشاركة المجتمعية في إنتاج وطباعة المواد المصممة وتوزيعها للمحافظات بما يضمن تنفيذ الحملات الميدانية بالمديريات المستهدفة.

وتضمنت الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى الإعلام وأهميته في رفع معدل الإلتحاق بالتعليم " للأستاذ المشارك بكلية الإعلام جامعة صنعاء الدكتور علي العمار والثانية لمستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور حمود السياني بعنوان" التوعية الاعلامية " والثالثة لنائب مدير الإعلام التربوي محمد مرشد القشائي بعنوان " خطوات تصميم مادة الحملات الاعلامية ".

سبأ
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