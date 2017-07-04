ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يوليو - 2017 الساعة 06:13:12م
المجلس السياسي الأعلى يقر التمديد لرئيس المجلس ونائبه لفترتين رئاسيتين
أقر المجلس السياسي الأعلى التمديد لرئيس المجلس الأخ صالح الصماد و نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة لدورتين رئاسيتين جديدتين وفقاً للائحة الداخلية للمجلس .
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل24 فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 16مواطنا فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية كما اعتقلت ثمانية مواطنين مقدسيين في القدس المحتلة.
إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
اليمني القرناص يحقق فوزه الأول في بطولة آسيا لشباب الملاكمة بتايلاند
حقق لاعب منتخب اليمن للملاكمة شعيل القرناص اليوم، أول فوز له في بطولة آسيا للملاكمة لفئة الشباب المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.
آخر الأخبار:
أسعار النفط تتعافى من خسائرها الأولية وبرنت يستقر قرب 50 دولارا للبرميل
مصدر أمني : العاصمة صنعاء تشهد حالة أمنية مستقرة خلال إجازة عيد الفطر
الصحة العالمية: العالم يشهد نحو 56 مليون حالة اجهاض سنويا
ورشة لمدراء الإعلام التربوي بالمحافظات المستهدفة من برنامج الشراكة العالمية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
البرازيلي لويز غوستافو ينتقل من فولفسبورغ إلى مرسيليا
[04/يوليو/2017]
باريس - سبأ:
 انضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي لويز غوستافو إلى اولمبيك مرسيليا الفرنسي بعد أربع سنوات مع فولفسبورج الالماني وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن قيمة العقد بلغت حوالي 8 ملايين يورو.

واعتبر نادي مرسيليا في بيان أن لويز غوستافو الذي لعب لبايرن ميونخ الألماني (2011-2013) وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا، سيدعم الفريق بـ"الخبرة، والبراعة، وقوة الشخصية، وهي الصفات الأساسية التي يتمتع بها"، متحدثا عن "سمعته القوية كلاعب وسط محوري اندفاعي يتمتع بالفنيات".

ومن المتوقع أن يحل البرازيلي الذي خاض 41 مباراة دولية مع بلاده ووصل معها إلى نصف نهائي مونديال 2014 حيث منيت بهزيمة قاسية أمام ألمانيا (1-7)، بدلا من ويليام فانكور في وسط الملعب الدفاعي، لأن الأخير سيعود إلى فريقه الأساسي روما الإيطالي.

وسيكون لويز غوستافو من عناصر الخبرة في الفريق، لاسيما أن مشواره في القارة الأوروبية بدأ منذ 10 أعوام في 2007 حين انتقل إلى هوفنهايم الألماني على سبيل الإعارة من كورنتيانز، ثم وقّع نهائيا مع الفريق، وبقي معه حتى 2011 قبل الانتقال إلى بايرن الذي أحرز معه ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013 وكأس السوبر عام 2012.

ثم انتقل الى فولفسبورغ عام 2013 وأحرز معه كأس ألمانيا والكأس السوبر عام 2015.

وأنهى مرسيليا الدوري الفرنسي في المركز الخامس الموسم المنصرم وسيشارك في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" انطلاقا من الدور التمهيدي الثالث.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الالمانية أنجليكه كيربر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس
الصراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم كيليان مبابي
تسونجا يسحق نوري ويبلغ الدور الثاني في ويمبلدون للتنس
جوسلينج يوقع عقدا جديدا يبقيه مع بورنموث
الملاكم الأسترالي هورن يفوز بلقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الوسط
ماركيز يحقق فوزه الثامن على التوالي ليتصدر ترتيب جائزة ألمانيا الكبرى للدراجات النارية
اليمني القرناص يحقق فوزه الأول في بطولة آسيا لشباب الملاكمة بتايلاند
فوز اللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا بلقب دورة إيستبورن الإنجليزية للتنس
برشلونة يقرر استعادة جهود الجناح ديلوفو من ايفرتون
ألمانيا تتوّج بطلة لشباب أوروبا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود استهداف محطة التحلية بجزيرة كمران بالحديدة
[04/يوليو/2017]
السلطة المحلية بتعز تدين المجزرة المروعة بحق نساء و أطفال الزهاري بالمخا
[04/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
[04/يوليو/2017]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة على منزلهم بالجوف
[04/يوليو/2017]
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة بمنطقة يختل بتعز
[03/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by