رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البرازيلي لويز غوستافو ينتقل من فولفسبورغ إلى مرسيليا باريس - سبأ:

انضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي لويز غوستافو إلى اولمبيك مرسيليا الفرنسي بعد أربع سنوات مع فولفسبورج الالماني وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الثلاثاء.



وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن قيمة العقد بلغت حوالي 8 ملايين يورو.



واعتبر نادي مرسيليا في بيان أن لويز غوستافو الذي لعب لبايرن ميونخ الألماني (2011-2013) وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا، سيدعم الفريق بـ"الخبرة، والبراعة، وقوة الشخصية، وهي الصفات الأساسية التي يتمتع بها"، متحدثا عن "سمعته القوية كلاعب وسط محوري اندفاعي يتمتع بالفنيات".



ومن المتوقع أن يحل البرازيلي الذي خاض 41 مباراة دولية مع بلاده ووصل معها إلى نصف نهائي مونديال 2014 حيث منيت بهزيمة قاسية أمام ألمانيا (1-7)، بدلا من ويليام فانكور في وسط الملعب الدفاعي، لأن الأخير سيعود إلى فريقه الأساسي روما الإيطالي.



وسيكون لويز غوستافو من عناصر الخبرة في الفريق، لاسيما أن مشواره في القارة الأوروبية بدأ منذ 10 أعوام في 2007 حين انتقل إلى هوفنهايم الألماني على سبيل الإعارة من كورنتيانز، ثم وقّع نهائيا مع الفريق، وبقي معه حتى 2011 قبل الانتقال إلى بايرن الذي أحرز معه ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013 وكأس السوبر عام 2012.



ثم انتقل الى فولفسبورغ عام 2013 وأحرز معه كأس ألمانيا والكأس السوبر عام 2015.



وأنهى مرسيليا الدوري الفرنسي في المركز الخامس الموسم المنصرم وسيشارك في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" انطلاقا من الدور التمهيدي الثالث.

سبأ [04/يوليو/2017]سبأ